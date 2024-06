Staatsanwaltschaft Kaiserslautern stellt Ermittlungen ein

per Mail teilen

Ende 2023 waren im Kreis Kaiserslautern zwei Autos angezündet worden. Ein Tatverdacht hat sich nicht bestätigt, daher hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft konnte den Tatverdächtigen nicht nachweisen, dass sie den Brand gelegt haben. Und das obwohl in den vergangenen Monaten umfangreich ermittelt wurde. Mitte Dezember hatten nachts zwei Autos in Otterberg gebrannt, die vor den Häusern ihrer Besitzer geparkt waren. Polizei und Staatsanwaltschaft haben daraufhin untersucht, inwiefern die beiden Brände zusammenhängen.

Besitzer der Autos wurden jahrelang bedroht

Bei den abgebrannten Fahrzeugen handelte es sich um das Privatauto einer Otterberger Stadträtin und den Dienstwagen eines Försterehepaars. Die Betroffenen haben gegenüber dem SWR über jahrelange Konflikte berichtet, die sie in Otterberg hatten. Sie wurden nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren häufiger bedroht. In Drehenthalerhof, einem Ortsteil von Otterberg, war im vergangenen Jahr auch der Ortsvorsteher mehrfach bedroht worden und ist nach einer Morddrohung von seinem Amt zurückgetreten.

Bei den beiden angezündeten Autos bemisst die Polizei den Sachschaden auf 120.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft will die Ermittlungen wieder aufnehmen, wenn neue Ermittlungsansätze bekannt werden.