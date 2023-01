Kita in Pirmasens: Bislang keine Hinweise auf Missbrauch durch Erzieherinnen

per Mail teilen

Gegen zwei Erzieherinnen einer Kita in Pirmasens stehen schwere Vorwürfe im Raum. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat inzwischen Datenträger gesichtet - und dabei keine Hinweise auf Missbrauch gefunden.

Mit ausführlichen Informationen halten sich die Ermittler noch zurück. Nachdem die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mehrere digitale Datenträger gesichtet hat, teilt sie nun aber mit: Auf den Speichermedien seien keine Inhalte gefunden worden, die strafrechtlich relevant seien.

Anfang Dezember hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie gegen zwei Erzieherinnen einer Kindertagesstätte in Pirmasens ermittelt. So soll es unter einigen der ihnen anvertrauten Kindern zu sexuellen Handlungen gekommen sein, was die Erzieherinnen nicht nur geduldet haben sollen. Vielmehr sollen sie die Kinder dazu auch aufgefordert haben.

Eltern machen auf mutmaßlichen Missbrauch aufmerksam

Eltern hatten deswegen Alarm geschlagen, woraufhin die Polizei Wohnungen durchsuchte und mehrere Datenträger als Beweismaterial beschlagnahmte. Anhand derer hätten sich aber keinerlei Hinweise auf Kindesmissbrauch ergeben, betont die Zweibrücker Staatsanwaltschaft.

Kinder aus Pirmasens zu Vorwürfen befragt

Allerdings haben Richter im Beisein einer Psychologin auch einige Kinder der betroffenen Kita befragt. Was dabei herausgekommen ist, hält die Staatsanwaltschaft unter Verschluss - um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, wie es heißt.