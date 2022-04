Die Gemeindeschwester Plus in Kaiserslautern bietet nach längerer Coronapause wieder Sprechstunden an. Wie die Stadt mitteilt, finden diese ab April immer montags auf dem Bänjerrück, dienstags im Stadtteilbüro Innenstadt West und donnerstags im Grubentälchen statt. Das Angebot der Gemeindeschwester Plus richtet sich vorwiegend an ältere Menschen. Sie gibt Tipps und Hilfen, damit diese Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben können.