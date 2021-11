2.500 Impfungen bei Sportvereinen

Der Landessportbund und der Sportbund Pfalz sind zufrieden mit ihrer gemeinsamen Impfkampagne gegen Corona. Demnach sind bislang 2.500 Menschen bei Sportvereinen geimpft worden; darunter vor allem Jugendliche, aber auch deren Eltern und Bekannte. Die Kampagne startete Anfang Oktober in Reichenbach-Steegen. Dort sei der Andrang so groß gewesen, dass zwischenzeitlich der Impfstoff ausgegangen sei. Als Reaktion darauf habe der Sportbund die Impfstoffmengen bei nachfolgenden Terminen erhöht. An der Aktion haben mehrere Sportvereine aus der Region teilgenommen, zum Beispiel die TSG Kaiserslautern, der SV Ixheim und der SC Siegelbach. Weitere Termine seien bereits in Planung.