Gesperrte Fußballplätze, geschlossene Hallen… der Lockdown ist auch für Sportfans alles andere als ein Zuckerschlecken. Unter der Situation leiden nicht nur diejenigen, die sich gerne bewegen, sondern auch die Vereine. Die Angst war groß, dass ihnen beispielsweise die Mitglieder in Scharen davonlaufen.

Sandra Biegger war beim Jahrespressegespräch des Sportbundes Pfalz.

Wie sieht es denn aus mit den Mitgliederzahlen?

Besser als befürchtet. Der Sportbund Pfalz schätzt, dass seit Beginn der Corona-Pandemie rund drei Prozent der Mitglieder ihrem Verein den Rücken gekehrt haben. Das sei aber kein Grund zur Aufregung, sondern normal. Sobald der Jahresbeitrag abgebucht werde falle dem einen oder anderen erst auf, dass er noch in Verein X oder Y ist, auch wenn er zum Beispiel altersbedingt schon lange nicht mehr dort aktiv Sport mache. Ein Problem sei aber, dass es den Sportvereinen kaum gelinge, neue Mitglieder zu werben?



Woran liegt denn das?

Das hat natürlich damit zu tun, dass Sport im Verein derzeit nicht stattfindet. Da können dann auch keine Bambinispieler in Fußballvereine aufgenommen werden… es finden keine Schwimmkurse statt durch die die Vereine neue Mitglieder generieren können usw. Der Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz, Martin Schwarzweller sagt, das alles sei noch nicht existenzbedrohend für die Vereine. Sollten die Corona-bedingten Einschränkungen allerdings anhalten, könnte das irgendwann dann anders aussehen.

SWR-Redakteurin Sandra Biegger. SWR

Wie sieht die finanzielle Lage bei den Sportvereinen aus?

Das zeigt sich ein sehr uneinheitliches Bild. Manchen steht das Wasser bis zum Hals – nicht nur weil Ihnen Eintrittsgelder bei Wettkämpfen fehlen, sondern auch weil beispielsweise fast alle Dorffeste ausgefallen sind. Da verkaufen Sportvereine oft Essen und Getränke und finanzieren so ihre Arbeit. Im vergangenen Jahr haben 87 Sportvereine Geld aus dem Corona-Soforthilfe-Programm des Landes beantragt. 50 dieser Anträge wurden bislang bewilligt, fast 260.000 Euro an die Vereine ausgezahlt. Mit dem Geld soll verhindert werden, dass die Vereine Insolvenz anmelden müssen. Andererseits schwimmen manche Vereine aber auch regelrecht im Geld.



Warum denn das?

Weil sie keine Ausgaben haben, zum Beispiel weil Veranstaltungen gestrichen wurden. Es gab nach Angaben des Sportbundes Pfalz tatsächlich Vereine die sich erkundigt haben, ob Sie ihren Mitgliedern nicht einen Teil der Beiträge rückerstatten.



Und?

Der Sportbund hat davon abgeraten… unter anderem weil die Vereine dazu eine Mitgliederversammlung hätten durchführen müssen, auf der das beschlossen wird. Und das ging ja wegen der Beschränkungen nicht.



Derzeit ist ein Ende des Lockdowns nicht in Sicht. Gibt es Prognosen, wann wieder ganz normal trainiert werden kann in den Vereinen?

Nein, soweit möchte sich der Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz nicht aus dem Fenster lehnen. Der Verband hat jetzt auch erst mal ein Halbjahresprogramm mit Kursen aufgelegt… die finden natürlich alle online statt. Die Hoffnung ist aber, dass es dann in der zweiten Jahreshälfte wieder Präsenzunterrichtet für Trainerinnen und Trainer und Sportfunktionäre geben wird. Onlinekurse sollen aber dauerhaft ins Programm genommen werden.



Warum das?

Weil der Sportbund Pfalz nach Angaben seiner Präsidentin Elke Rottmüller gemerkt hat, dass die Onlinekurse vor allem Jüngere sehr ansprechen. Also Leute, die noch studieren oder eine Ausbildung machen oder kleine Kinder haben. Für die ist es dann einfacher, an so einem Onlinekurs teilzunehmen als für ein Wochenende irgendwo hinzufahren.