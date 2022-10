Sportgeräte für alle im Volkspark Kaiserslautern

per Mail teilen

In Kaiserslautern steht seit neuestem eine Sportbox. Im Volkspark können sich jetzt alle Interessierten verschiedene Sportgeräte ausleihen und etwas für ihre Fitness tun.

In dieser Box im Volkspark in Kaiserslautern gibt es verschiedene Trainingsgeräte. Darunter Kettlebells, Trainingsmatten, Faszienrollen und Therabänder. Geöffnet werden kann die Box mit Hilfe einer App. SWR

Mitten im Volkspark, neben dem Basketballfeld steht die neue Box. Jeder, der die entsprechende App hat, kann die Geräte benutzen, erklärt Patrick Glaser von Herzlich Digital in Kaiserslautern. In der Box sind verschiedene Trainingsgeräte, die kostenfrei ausgeliehen werden können – immer für eine Stunde. SWR-Reporterin Nadine Lindacher hat sich die Box zeigen lassen.

Die Sportbox ist ein Projekt der städtischen Initiative Herzlich Digital. Sie soll – so die Initiatoren, mehr Sport im öffentlichen Raum ermöglichen. Das sei nämlich einer der Wünsche gewesen, die die Bürger in Kaiserslautern in verschiedenen Workshops vorgeschlagen hatten. Seit 2019 sammelt Herzlich Digital Ideen und Vorschläge von Bürgern, wie die Stadt attraktiver gemacht werden kann. Weitere Ideen und Anregungen für den öffentlichen Raum können auch online eingereicht werden.