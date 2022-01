Sponsoren für Kita-Lüftungen gesucht

per Mail teilen

Eine private Interessengemeinschaft in Zweibrücken sucht Sponsoren und Spender für Luftfilteranlagen. Projektgründer Patrick Lang sagte, die Luftfilter sollen in den zwölf Kitas der Evangelischen Kirche eingebaut werden. Der Träger lehnt die Finanzierung ab, weil dafür das Geld fehle. Die kommunalen Kitas und die der katholischen Kirche dagegen bekamen bereits Filteranlagen. Laut Patrick Lang seien bisher Spenden für fünf Anlagen der evangelischen Kitas eingegangen. Insgesamt würde noch Geld für 31 weitere Anlagen benötigt. Die Spendenfrist dauert zunächst bis zum 10. Oktober, dann will Lang eine erste Bilanz ziehen.