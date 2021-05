Das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg im Kreis Kusel ist nach mehreren Monaten wieder geöffnet. Bis Anfang 2022 können sich die Besucher eine Sonderausstellung mit Spinnen und ihren Verwandten ansehen.

Ruhig und mit langen haarigen Beinen sitzt die Peruanische Samtvogelspinne in ihrem Terrarium im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg im Kreis Kusel. Sie ist etwa so groß wie die durchschnittliche Handfläche eines Mannes. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Die Vogelspinne ist quick lebendig - so wie alle Tiere der Spinnenausstellung auf Burg Lichtenberg.

Auch Skorpione Teil der Ausstellung auf Burg Lichtenberg im Kreis Kusel

Urweltmuseum GEOSKOP

Neben den exotischen Spinnen gibt es auch lebendige Skorpione zu sehen. Sie sind mit den Spinnen verwandt. Ein Skorpion, der die Besucher meist besonders beeindruckt, wie ein Sprecher des Museums sagt, ist der "Große Texas Skorpion. Die Tiere werden täglich öffentlich gefüttert. Das sei ein Höhepunkt für die Gäste.

Nosferatu-Spinne nach Rheinland-Pfalz eingewandert

Auch die sogenannte Nosferatu-Spinne ist Teil der Ausstellung. Sie ist seit Kurzem auch in Rheinland-Pfalz heimisch. Das Tier kann zwar beißen, es ist aber nicht gefährlicher und giftiger als eine Biene.

Telefonische Voranmeldung notwendig

Wer die Ausstellung des Urweltmuseums Geoskop in Thallichtenberg besuchen will, muss sich vorher telefonisch unter 06381/993450 anmelden. Wegen der Corona-Pandemie gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem muss jeder Besucher eine FFP-2-Maske tragen.