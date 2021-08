per Mail teilen

Ein schrilles Alarmsignal aus einer Wohnung - klar, das muss doch ein Feueralarm sein. Das dachten auch mehrere Fußgänger in Kaiserslautern, als sie am Sonntag die Feuerwehr zu Hilfe riefen. Doch das Signal hatte einen ganz anderen Ursprung.

Wie die Polizei berichtet, ging in der Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass in einem Haus in der Nähe des Hauptfriedhofes der Rauchmelder losgegangen sei. Daraufhin rückten die Rettungskräfte sofort mit mehreren Fahrzeugen aus.

Spielzeugauto Schuld am Krach

Die Feuerwehr stellte vor Ort allerdings schnell fest, dass kein Brandmelder Alarm geschlagen hatte, sondern ein Spielzeug-Feuerwehrauto mit eingebautem Lautsprecher für den "Alarm" verantwortlich war. Zeugen hätten den schrillen Ton, den das Spielzeug von sich gab, für das Signal eines Rauchmelders gehalten.

Zeugen haben sich richtig verhalten

Dass die Zeugen sofort die Feuerwehr verständigt haben, war genau richtig, sagte eine Polizeisprecherin: "Nur wenn wir rechtzeitig alarmiert werden, können wir im Ernstfall Schlimmeres verhindern". Die Rettungskräfte fahren deshalb lieber einmal zu oft, als zu wenig raus. Auch dann, wenn sich - wie in diesem Fall - herausstellt, dass sie gar nicht gebraucht wurden.