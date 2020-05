Die A6 zwischen Kaiserslautern und Landstuhl ist von Mittwochabend bis Montagmorgen teilweise gesperrt. In dieser Zeit soll bei Einsiedlerhof ein Gerüst abgebaut werden, das für den Bau der neuen Autobahnbrücke benötigt wurde. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität erfolgt die Sperrung in zwei Abschnitten. Zunächst werde ab Mittwoch, 22 Uhr, die Strecke zwischen Kaiserslautern-West und Landstuhl-West in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt – und zwar voraussichtlich bis Freitag um 22 Uhr. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen seien, werde die Autobahn bis Montagmorgen um 5 Uhr in die Gegenrichtung gesperrt.