HHG-Schüler sammeln Spenden für Kinder aus der Ukraine

per Mail teilen

Das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern sammelt heutebei einem Benefizlauf Spenden für Kinder, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.

Nach Angaben der Schülervertretung beteiligen sich an der Spendenaktion die etwa 600 Schüler des Gymnasiums. Sie werden heute unter anderem im Stadion der Technischen Universität in Kaiserslautern möglichst viele Runden laufen. Pro Runde gibt es Geld von Sponsoren, zum Beispiel von Familien, Freunden oder regionalen Unternehmen. Der Erlös der Spendenaktion geht an das Kinderhilfswerk UNICEF.