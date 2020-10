per Mail teilen

Beim Rheinland-Pfalz-Lauf zugunsten der Kinderhilfsaktion Herzenssache des SWR und des Kinderhilfswerks Unicef sind bisher 2.700 Euro Spenden zusammen gekommen. Drei Männer waren dafür am Wochenende von Kröppen in der Südwestpfalz zu Fuß bis zum Mainzer Dom unterwegs. Ihr Ziel, die 133 Kilometer in 24 Stunden zu laufen, konnten zwei der drei Läufer erreichen. Auf dem Weg von der französischen Grenze bis zur Landeshauptstadt sammelten sie Geld. Begleitet wurden sie unter anderem vom ehemaligen Radprofi Udo Bölts aus eltersberg. Spenden sind nach wie vor möglich unter rheinlandpfalzlauf.de