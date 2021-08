Am Samstagnachmittag übergibt der Landrat des Donnersbergkreises in Dernau im Ahrtal einen Spendenscheck über 200.000 Euro an Flutopfer. Die Spendensumme hat die Donnersberger Initiative für Menschen in Not e.V. in Zusammenarbeit mit dem Kreis gesammelt. Der Verein Donnersberger Initiative für Menschen in Not wurde 2004 gegründet. Er sorgt nach eigenen Angaben für das Mobilisieren und Organisieren von Hilfsangeboten, so dass diese unmittelbar bei den Betroffenen ankommen. Die Spendengelder werden in Dernau übergeben, weil rund 500 Donnersberger Feuerwehr- und Rettungskräfte nach der Flutkatastrophe dort ihren Einsatzschwerpunkt hatten. Neben dem Scheck über 200.000 Euro stellt der Kreis nach eigenen Angaben auch eine sogenannte Handwerkerbrücke in Dernau vor. Das Social Media Portal soll leicht zu bedienen sein und schnell und unkompliziert Fachpersonal aus dem Donnersbergkreis mit dem Katastrophengebiet Ahrtal verbinden. So könnten Betroffene sich direkt mit Betrieben aus dem Donnersbergkreis vernetzen.