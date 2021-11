Die Speerwerferin Christin Hussong aus Zweibrücken hat sich ins Olympia-Finale im Speerwurf gekämpft. Die 27-Jährige warf in der Qualifikation 61,68 Meter und schaffte als Elftbeste gerade so den Einzug unter die besten zwölf. Mit ihrer Saisonbestweite von 69,19 Meter war Hussong als Nummer zwei der Welt nach Tokio gereist. Am Freitagmittag kämpft die Speerwurf-Europameisterin von 2018 beim Olympia-Finale in Tokio um Medaillen.