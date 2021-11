Spatenstich für John-Deere-Logistikzentrum

Der Landmaschinenhersteller John Deere setzt am Dienstag den Spatenstich für sein neues Logistikzentrum in Zweibrücken. Das mehr als 20.000 Quadratmeter große Gebäude wird im Stadtteil Ernstweiler gebaut. Nach Angaben von John Deere soll der Standort künftig sieben andere Lager des Unternehmens ersetzen, in denen unter anderem Bauteile für Mähdrescher vorgehalten werden. Der Ausbau des Zweibrücker Werks soll etwa 30 Millionen Euro kosten. Wie John Deere mitteilt, werden in dem neuen Logistikzentrum in Zukunft rund 140 Menschen arbeiten.