Bei der Sparkasse Südwestpfalz kann man nachts kein Geld mehr abheben

per Mail teilen

Die Sparkasse Südwestpfalz will ihre Räume mit Geldautomaten künftig nachts schließen. Damit reagiert die Bank auf die immer häufiger vorkommenden Sprengungen von Automaten.

Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr wird es demnach nicht mehr möglich sein, an den Geldautomaten der Sparkasse Südwestpfalz Geld abzuheben. Nach Angaben eines Sprechers reagiert die Sparkasse damit auf die jüngsten Automaten-Sprengungen in Bruchweiler-Bärenbach und Fischbach. Bei den Sprengungen können die Täter meist nicht nur große Mengen Bargeld erbeuten. Sie verursachen zudem große Schäden an den Automaten und den Gebäuden.

Nachts gibt es in der Südwestpfalz kein Bargeld mehr am Automaten

Nun sollen nach und nach alle Filialen mit Geldautomaten nachts geschlossen werden. Mit einem Kundenprotest rechnet die Sparkasse Südwestpfalz nicht. In der Nacht sei die Nutzung der Automaten verschwindend gering. Auch die Sparkasse Donnersberg plant nach eigenen Angaben alle Geldautomaten-Räume bis Ende April nachts zu schließen. Bereits Anfang des Jahres hatten einige Banken in der Westpfalz angekündigt, aufgrund der aktuellen Lage möglicherweise Geldautomaten nachts nicht mehr zugänglich zu machen.

Künstliche Intelligenz soll Sparkasse Zweibrücken vor Kriminellen schützen

Um sich vor Sprengungen von Geldautomaten und Vandalismus zu schützen, setzt die Sparkasse in Zweibrücken seit Neuestem eine Künstliche Intelligenz (KI) ein. Dabei werden die Kunden beim Betreten der Bank gescannt und die KI achtet auf Auffälligkeiten. Beispielsweise wird geprüft, ob der Kunde einen Helm oder Rucksack auf hat oder sich auffällig umschaut.