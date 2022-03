Sparkasse Kaiserslautern warnt vor Betrug per e-Mail

per Mail teilen

Die Hilfsbereitschaft der Westpfälzer für die Menschen in der Ukraine ist groß. Kriminelle nutzen dies aber jetzt für eine neue Art des "Phishing". Die Sparkasse Kaiserslautern warnt vor betrügerischen Mails.

Das so genannte "Phishing", also zum Beispiel über gefälschte Internetseiten an Daten von Kunden zu kommen, ist nicht neu. Die Masche, vor der die Sparkasse Kaiserslautern ihre Kunden jetzt warnt, schon.

Wegen des Ukraine-Kriegs sollen Konten geprüft werden

Die Kunden bekommen demnach eine Mail - angeblich von der Sparkasse Kaiserslautern. Darin werden die Menschen gebeten, wegen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine ihre Kontodaten zu nennen. Wegen des Kriegs und der europäischen Sanktionen müssten alle Banken nun die Daten ihrer Kunden überprüfen. Die Kunden sollten dazu auf einen Link klicken, ansonsten werde das Konto geschlossen und das Geld eingefroren.

Sparkasse Kaiserslautern stellt Beispiel ins Internet

Die Sparkasse warnt, auf keinen Fall den Link anzuklicken. Damit würde eine Internetseite geöffnet, mit der Betrüger schädliche Dateien schicken und Geld vom Konto abheben könnten. Ein Beispiel für eine betrügerische Mail, hat die Sparkasse Kaiserslautern auf ihre Internetseite gestellt.

Mehrere "Phshing"-Fälle im Westen der Pfalz

In der Westpfalz kommt es nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern immer wieder zu "Phishing"-Versuchen. Entweder durch betrügerische Mails oder Nachrichten in Kurznachrichtendiensten auf dem Handy.