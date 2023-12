Bankfiliale brennt nach Geldautomatensprengung ab

per Mail teilen

Nachdem ein Geldautomat in Bundenthal gesprengt wurde, ist die Volksbank-Filiale abgebrannt. Die Täter konnten flüchten.

Anwohner in der Industriestraße in Bundenthal (Kreis Südwestpfalz) alarmierten gegen 5 Uhr die Polizei, weil ein Geldautomat in der Volksbank gesprengt wurde. Nach der Sprengung fing das Gebäude Feuer.

Es handelt sich um ein alleinstehendes Gebäude auf einem Parkplatz. Die Feuerwehr löschte aus sicherer Entfernung, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch nicht explodierter Sprengstoff im Gebäude war. In der Bank befinden sich mehrere Geldautomaten.

Täter flüchteten in einem schwarzen VW Golf

Die Täter flüchteten mit einem schwarzen VW Golf in Richtung Rumbach (Kreis Südwestpfalz) und vermutlich weiter nach Frankreich. Zur möglichen Beute machte die Polizei keine Angaben.

Die durch die Explosion und dem Brand entstandene Schadenshöhe ließ sich am Morgen noch nicht abschätzen. Personen wurden nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht verletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels haben wir geschrieben, dass es sich um eine Sparkasse handelt. Richtig ist, dass es sich um eine Filiale der Volksbank handelt.