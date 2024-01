Für jede Stadt in der Westpfalz ein Sozialkaufhaus?

Vor kurzem musste das Fairness-Kaufhaus in Pirmasens schließen. Der Betreiber spricht von wirtschaftlichen Problemen, betonte aber auch, wie wichtig mehr Sozialkaufhäuser wären.

Mit der Schließung des Sozialkaufhauses in Pirmasens gibt es jetzt nur noch drei dieser Art in der Region. Nach wie vor kann man in Kaiserslautern, Homburg und Neustadt gebrauchte Haushaltswaren, Deko, Kleidung, Möbel oder auch Bücher zu günstigeren Preisen bekommen. Wirtschaftlich haben es die Sozialkaufhäuser aber nicht einfach, erklärt der Betreiber Joachim Geimer, Vorsitzender beim Lebenswerk.

Fairness-Kaufhäuser in der Westpfalz: Günstige Preise und Second-Hand

Vor allem seien die Fairness-Kaufhäuser nicht nur eine günstige Einkaufsmöglichkeit für bedürftige Menschen, meint Geimer. Ihm gehe es auch darum, dass Dinge nicht einfach weggeworfen werden, sondern eine zweite Chance bekommen. Außerdem sieht er in den Sozialkaufhäusern die Möglichkeit, Orte zu schaffen, an denen Menschen einander begegnen können. "Auch als Treffpunkt gegen Einsamkeit wie in einem Dorfladen", so Geimer.

Second-Hand Kleidung im Fairness-Kaufhaus Kaiserslautern. Fairness-Kaufhaus Kaiserslautern

Sozialkaufhäuser in der Westpfalz sind für alle da

Laut Geimer sind es unterschiedlichste Kunden, die in die Sozialkaufhäuser kommen. "Es ist sehr durchmischt. Von Menschen, die es brauchen aufgrund ihrer finanziellen Situation bis hin zu Leuten, die die Nachhaltigkeit von Second-Hand-Produkten schätzen. Auch Asylbewerber oder Händler schauen in den Sozialkaufhäusern vorbei." Alle Sachen kommen von privaten Spenden aus der Bevölkerung und werden dann zu möglichst günstigen Preisen verkauft. Die Kaufhäuser bieten außerdem auch Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung an.

Tipps: Second-Hand in Pirmasens und Sozialkaufhäuser Kleiderkammer der Pfarrei Heiliger Wendelinus im Stadtteil Niedersimten: Hier bekommt man nicht nur Kleidung, sondern auch Haushaltsartikel, Geschirr, Lampen und auch Möbelstücke. Alle Sachen sind Spenden und werden kostenlos an bedürftige Menschen weitergegeben. Second-Hand-Kleiderladen des Arbeiter-Samariter-Bunds in Pirmasens: Wer Kleidung, Schuhe oder auch Bettwäsche und Handtücher zu günstigeren Preisen sucht, ist hier richtig. Private Spenden werden auch angenommen. Sozialkaufhäuser gibt es derzeit noch drei in der Region. Und zwar in Kaiserslautern, Homburg und in Neustadt.

Wunsch nach mehr Fairness-Kaufhäusern in der Westpfalz

Auch wenn die Zeichen derzeit anders stehen, Joachim Geimer würde sich viel mehr Fairness-Kaufhäuser in der Region wünschen. "In jeder Stadt müsste es ein soziales Kaufhaus geben. Ich hätte gerne noch mindestens zehn für eine bessere Anbindung beispielsweise in Landstuhl oder auch in kleineren Städten", erklärt Geimer. Damit das funktioniere, sei es wesentlich, dass die Sozialkaufhäuser in einen Stadtteil integriert sind. Er betont, dass dies seiner Erfahrung nach wichtig sei, um nicht nur Kunden zu erreichen, sondern auch Stammkunden für die Sozialkaufhäuser zu gewinnen.

Standort Kaiserslautern läuft gut

Auch wenn andere Fairness-Kaufhäuser derzeit finanziell Schwierigkeiten haben, gilt dies nicht für das Sozialkaufhaus in Kaiserslautern. An diesem Standort gebe es momentan keine wirtschaftlichen Probleme, da das Kaufhaus hier schon seit Oktober 2014 geöffnet ist und gut angenommen wird, so Geimer.