Sozialforum stellt sich vor

Ein neu gegründetes Sozialforum stellt sich heute mit einer Kundgebung auf dem Platz vor der Stiftskirche in Kaiserslautern vor. In dem Forum haben sich Einzelpersonen und Aktivisten aus Gewerkschaften, Parteien, sozialen und kulturellen Vereinen und Initiativen zusammengeschlossen. Nach eigenen Angaben will das Sozialforum auf die Situation von Menschen hinweisen, die Sozialleistungen beziehen, mit geringem Lohn ohne soziale Absicherung auskommen und um bezahlbaren Wohnraum konkurrieren müssen. Anlass der Kundgebung ist zudem der von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag gegen Armut und Ausgrenzung.