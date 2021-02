Die Stadt Pirmasens möchte Kindern und ihren Eltern den Übergang von der Kita in die Grundschule erleichtern. In Zukunft werden zwei Sozialarbeiter bei Bedarf Familien bei diesem Schritt unterstützen. Die Stadt Pirmasens möchte mit dem neuen Angebot vor allem Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen unterstützen. Ziel sei es, Schulprobleme so früh wie möglich zu verhindern. Nach Angaben einer Sprecherin will man den Eltern ein möglichst niedrigschwelliges Angebot machen. Viele würden sich schämen, zum Jugendamt zu gehen. Deshalb werden die beiden Sozialarbeiter ihre Beratungen direkt in Kindertagesstätten durchführen.