Sozialamt Kaiserslautern überfordert mit Anträgen von Geflüchteten

Das Sozialamt in Kaiserslautern kann derzeit nicht alle Anträge von Ukraine-Geflüchteten zeitnah abarbeiten. Grund dafür sollen Krankheitsfälle bei den Mitarbeitenden sein.

Das Sozialamt in Kaiserslautern ist durch viele Krankheitsfälle in der Arbeit stark eingeschränkt. Darunter leiden auch die Flüchtlinge aus der Ukraine. SWR (Archivbild)

Zu wenige Mitarbeitende für zu viele Bedürftige aus der Ukraine - das führte auf dem Sozialamt in Kaiserslautern zu hitzigen Debatten zwischen einem freiwilligen Helfer der Geflüchteten und Mitarbeitenden vom Sozialamt.

Situation für Geflüchtete angespannt

Dadurch sei die Situation für diejenigen angespannt, die dringend Bescheinigungen für Arztbesuche oder Medikamente bräuchten, so der Freiwillige. Eine an Diabetes erkrankte Ukrainerin warte beispielsweise auf neues Insulin.

Das Sozialamt Kaiserslautern kündigte auf Anfrage an, die Zahl der Mitarbeitenden noch in dieser Woche erhöhen zu wollen - mit zwei Halbzeitkräften. Außerdem solle unter anderem die Anmeldung für die Geflüchteten künftig einfacher werden. Eine Auszubildende soll am Empfang aushelfen. Das Sozialamt will sich nach eigenen Angaben auch darum kümmern, dass Begegnungen unter den Wartenden vermieden werden. Das solle einen besseren Überblick ermöglichen.

Notversorgung mit Lebensmitteln soll sichergestellt sein

Im Zweifel können Krankenscheine auch von den Trägern der Unterkünfte für Geflüchtete wie dem Deutschen Roten Kreuz vorbestellt und im Sozialamt abgeholt werden. Allerdings hinkt das Sozialamt Kaiserslautern nach eigenen Angaben auch bei diesen Bestellungen hinterher. Auch hier seien die Krankheitsfälle der Grund dafür. Die Notversorgung mit Lebensmitteln sei durch die Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte jedoch sichergestellt, so ein Sprecher des Sozialamts.

Am Beginn der Woche sind nach Angaben der Stadt 506 Geflüchtete aus der Ukraine beim Sozialreferat gemeldet gewesen. Fast 100 davon leben in der Unterkunft für Geflüchtete des Deutschen Roten Kreuzes in der Mennonitenstraße in Kaiserslautern. Der freiwillige Helfer, der mit dem SWR in Kontakt steht, kümmert sich um viele Menschen dort und begleitet sie, beispielsweise bei Gängen zum Sozialamt. Mittlerweile hat er sich nach eigenen Angaben mit dem Sozialamt verständigt. Beide Seiten hätten sich verständnisvoll gezeigt.