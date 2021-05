In Hofstätten, einem Ortsteil von Wilgartswiesen in der Südwestpfalz, könnten bald Windräder stehen. Möglich könnte das der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung machen. Doch es regt sich Widerstand. Wieder mal.

Das ehemalige Militärgelände Langerkopf im Pfälzerwald SWR

In dem kleinen Ort Hofstätten, der mitten im Pfälzerwald liegt, hat sich vor knapp sechs Jahren schon einmal eine Bürgerinitiative mit einer Unterschriften-Aktion gegen Windräder gewehrt. Damals wurden fast 2.000 Unterschriften gesammelt, um den Bau solcher Anlagen auf dem ehemaligen US-Stützpunkt Langerkopf zu verhindern. Mit Erfolg!

Windräder wären großer Schaden für Hofstätten

Doch jetzt formiert sich das 100-Seelen-Dörfchen Hofstätten erneut. "Wir haben bereits in der Gemeinde miteinander gesprochen. Es ist ganz klar, dass wir die Bürgerinitiative reaktivieren wollen," sagt Ortsvorsteher Peter Bernhard. Denn die Sorge um den Tourismus in Hofstätten ist groß. "Ich kann mir vorstellen, dass Wanderer und Mountainbiker ausbleiben, wenn hier alles mit Windrädern zugekleistert wird. Das wäre ein großer Schaden für die Gemeinde." Die Sorge ist nicht unbegründet.

Peter Bernhard, Ortsvorsteher von Hofstätten, mit einer Postkarte, mit der im Ort gegen mögliche Windräder protestiert wird. SWR

Koalitionsvertrag sieht Windräder in "vorbelasteten Flächen" vor

Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung steht, dass Windkraftanlagen im Pfälzerwald auf vorbelasteten Gebieten gebaut werden dürfen. Der Langerkopf ist als ehemaliger Militärstützpunkt eine solche Fläche.

"Windräder um Hofstätten wäre das schlimmste, was wir uns vorstellen können. Das würde alles verschandeln."

Um das zu verhindern, wollen die Menschen in Hofstätten wieder aktiv werden. Neben der Bürgerinitiative soll es auch wieder eine Unterschriften-Aktion geben. Gar nicht so einfach - wegen Corona. Das "Türklinkenputzen" fällt weg, ebenso die Touristen. "Die Unterschriften-Listen waren damals in unseren Gaststätten ausgelegt. Das geht jetzt nicht mehr." Ein großes Problem, gebe es nicht das Internet. Deshalb sollen die Unterschriften diesmal online gesammelt werden. "Ich bin da an die Initiative Pro Pfälzerwald herangetreten. Die hat damit Erfahrung", so Ortsvorsteher Bernhard, der auf Unterstützung der Initiative zählen kann.

Der Ort Hofstätten im Kreis Südwestpfalz wehrt sich gegen mögliche Windräder im Pfälzerwald. SWR

Mithilfe der Initiative Pro Pfälzerwald auf Stimmenfang

Und wie man online Stimmen fängt, weiß die Initiative offenbar. Denn: Mehr als 3.000 Unterschriften konnte sie nach wenigen Tagen bei einer Online-Petition gegen Windräder im Pfälzerwald sammeln. Und es werden täglich mehr. Hofstättens Ortsvorsteher Peter Bernhard hofft auf denselben Effekt bei der Unterschriften-Aktion der Hofstättener. Wann und in welcher Form sie genau startet, steht noch nicht fest.

Wird Pfälzerwald bald mit Windrädern "verspargelt"?

Für die Vorsitzende der Initiative Pro Pfälzerwald, Cornelia Hegele-Raih, ist der Kampf gegen Windräder im Pfälzerwald kein neuer. Er ist nur mal mehr, mal weniger intensiv. Sie ist sich sicher: Auf ein Windrad im Biosphärenreservat Pfälzerwald würde auch das nächste folgen. "Das ist abstrus. Dann wird irgendwann der Pfälzerwald mit Windrädern vollkommen verspargelt - und zwar nach dem Motto: Wenn die Queich eh schon vergiftet ist, kann ich auch weiteres dazu kippen. Das ist widersinnig."

Cornelia Hegele-Rai ist Vorsitzende der Initiative Pro Pfälzerwald und kämpft gegen Windräder in Hofstätten. SWR

Online-Aktionen gegen Windräder geplant

Die Online-Petition der Initiative Pro Pfälzerwald ist nur die erste von vielen Aktionen, die geplant sei, sagt Hegele-Raih. Doch wie die weiteren aussehen, ist noch unklar. Wegen Corona werden es aber wohl ausschließlich Online-Aktionen. "Ich verstehe nicht, wieso man im Pfälzerwald, der so besonders ist, wieder in Betracht zieht, Windräder zu bauen."

Sorge um Landschaftsbild des Pfälzerwaldes

Auch Institutionen wie der Bezirkstag Pfalz haben sich schon gegen Windräder im Biosphärenreservat ausgesprochen. Der Bezirkstagsvorsitzdene Theo Wieder sagte dazu dem SWR: "Wenn man die Entwicklungszonen im Pfälzerwald für Windräder öffnet, ändert dies das Landschaftsbild des Waldes völlig. Wer dann von einem hohen Punkt aus einen Rundum-Blick auf den Pfälzerwald wagt, der wird die hohen Windräder im Wald stehen sehen." Wieder sorgt sich um den Status des Pfälzerwaldes als UNESCO-Welterbe.

Setzt Land UNESCO-Status aufs Spiel?

Die Landesregierung sagt dazu im Koalitionsvertrag, dass der UNESCO-Welterbe-Status von zentraler Bedeutung sei und nicht gefährdet werden dürfe. Die UNESCO selbst sagt, dass Windräder in Randgebieten theoretisch möglich seien. Allerdings müsste das von Fall zu Fall entschieden werden. Ob das Land seinen UNESCO-Status für ein paar Windräder - beispielsweise auf dem Langerkopf - aufs Spiel setzen wird, ist daher wohl eher unwahrscheinlich.