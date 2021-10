per Mail teilen

Der Stadtrat beschäftigt sich in einer Sondersitzung mit illegalen Aktionen gegenüber Ratsmitgliedern.

Grünen-Fraktionssprecher Wiesemann hat nach eigenen Angaben auf diesen Termin gedrängt, weil Angriffe auf Ratsmitglieder laut Wiesemann in letzter Zeit zunähmen. Konkret gehe es um eine illegale Datenabfrage eines Ratsmitgliedes durch ein Unternehmen. Nach Angaben des Grünen-Fraktionssprecher dienen solche Aktionen dazu, die Kommunalpolitiker unter Druck zu setzen und so Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. In der Sondersitzung sollen Lösungsansätze erarbeitet werden, wie mit solchen Fällen zukünftig umzugehen sei und wie die Verwaltung den Betroffenen helfen könne.