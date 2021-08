per Mail teilen

Heute (31.7.) findet im Geranienweg in Kaiserslautern eine Sonder-Impfaktion für Anwohnerinnen und Anwohner statt. Nach Angaben der Stadt finden die Impfungen von 11 bis 16 Uhr statt. Das mobile Impf-Team des DRK impft heute bei der Sonder-Impfaktion die Menschen im Kalkofen ohne Termin oder Anmeldung. Hintergrund sind die steigenden Inzidenzwerte in der Stadt. Informiert hatten die Organisatoren vom DRK und dem Rotary-Club Kaiserslautern-Sickinger Land vorab mit Aushängen und Informationsblättern. Freiwillige der Jugend-Rotkreuzgruppe hatten sie in den Briefkästen vor Ort verteilt. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Damit erhalten die Geimpften schon nach einer Impfung den vollen Schutz und müssen keine Sorge mehr vor einem schweren Krankheitsverlauf haben. Begleitet wird die Impfaktion von einem kleinen Gartenfest mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen und alkoholfreien Getränken.