Die Stadt Kaiserslautern hat ihre Ferienaktion für Schülerinnen und Schüler bis zum 12. September verlängert. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass die Aktion sehr beliebt sei. Dabei können Kinder und Jugendliche mit einer App auf dem Handy an verschiedenen Punkten in der Stadt Denksportaufgaben oder Quizfragen lösen. Das Ganze ist in eine Geschichte eingebettet, die im Weltraum spielt. Es gibt unter anderem Konzertkarten oder Bücher zu gewinnen.