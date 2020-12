per Mail teilen

Die Gesundheitsämter in Kusel und Pirmasens können weiterhin auf die Hilfe von Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen Corona setzen. Sie werden eingesetzt, um Corona-Kontakte zu ermitteln oder auch Testergebnisse mitzuteilen. Seit Ende Oktober unterstützen zwölf Soldatinnen und Soldaten eines Artillerie-Lehrbataillons das Gesundheitsamt in Kusel – insbesondere im Telefondienst. Nach Angaben der Kreisverwaltung verlängerte die Bundeswehr die Einsatzzeit nun bis zum 15. Januar. Im Gesundheitsamt in Pirmasens, das auch für den Kreis Südwestpfalz und die Stadt Zweibrücken zuständig ist, sind zurzeit sechs Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Auch sie stammen vom Artillerie-Lehrbataillon aus Idar-Oberstein. Ihr Einsatz läuft Ende der Woche aus, eine Verlängerung ist nach Angaben der Kreisverwaltung Südwestpfalz beantragt, aber noch nicht genehmigt. Allerdings gebe es sehr positive Signale für eine Verlängerung.