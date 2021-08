Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist ins sogenannte Crowdfunding eingestiegen: Sie sammelt über das Internet Spenden, damit an Wanderwegen in der Verbandsgemeinde schon bald zwei Solarkühlschränke mit kalten Getränken stehen.

Unterwegs auf dem Wanderweg hoch über dem Niederkirchener Ortsteil Wörsbach im Kreis Kaiserslautern gibt es nicht nur tolle Aussichten, sondern auch einen phänomenalen Anblick: Auf einer Anhöhe ist schon von weitem ein quadratischer, brauner Holzkasten mit einem Solarpanel zu sehen.

Betreiber hoffen auf ehrliche Nutzer

Der Solarkühlschrank in Wörsbach ist lediglich der erste Prototyp. Und er sieht prächtig aus. Prall gefüllt mit eisgekühlten, alkoholfreien Getränken. Ein Traum für jeden Wanderer. 1,50 Euro pro Getränk müssen Wanderer berappen. Die Betreiber vertrauen darauf, dass die Nutzer so ehrlich sind und das Geld auch wirklich in die Kasse legen.

Team der VG Otterbach-Otterberg hatte die Idee zu den Kühlschränken

Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg will noch im Sommer zwei weitere Solarkühlschränke in Schallodenbach und Otterberg aufstellen und dafür von verschiedenen Spendern bis Mitte Juli 5.000 Euro sammeln. Die Idee war schnell geboren, sagt Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD), der das Projekt zusammen mit seinem Team aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg entwickelt hat. „Wer in der Coronakrise wandern geht, der wird schnell durstig. Vor allem, wenn er in der Hitze mal eine Weile unterwegs war.“

Initiatoren hoffen auf weitere Spenden

Mehr als die Hälfte des Geldes hat die Verbandsgemeinde schon beisammen. Seit Anfang Juni sind schon fast 3.000 Euro zusammengekommen, das Projekt ist richtig gut angelaufen, es gehen weiterhin Spendengelder ein. Die Resonanz auf das erste Crowdfunding-Projekt der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist riesig, sagt Aline Mennig. „Ich werde ganz oft auf das Projekt angesprochen. Es ist schön, so viele positive Rückmeldungen zu bekommen.“

Wir müssen immer wieder sagen, dass es die beiden anderen Solarkühlschränke in der Verbandsgemeinde noch gar nicht gibt. Es hilft also nur, uns weiter beim Crowdfunding zu unterstützen.

Im August sollen die beiden Solarkühlschränke in der Verbandsgemeinde in Betrieb genommen werden. Bis es sie tatsächlich gibt und sie an Wanderwegen in der Verbandsgemeinde stehen, müssen sich Wanderer vorerst mit dem Prototyp im pfälzischen Wörsbach begnügen.