Innenstadt von Kaiserslautern soll grüner werden

Droht die Innenstadt von Kaiserslautern zu einer Betonwüste zu werden? Das fragen sich viele Lautrer seit Jahren immer dann, wenn es um die "Neue Stadtmitte" geht. Das soll aber ganz und gar nicht so sein.

Kahlschlag hieß es vor knapp vier Wochen in der Innenstadt von Kaiserslautern. An der Tourist-Info wurden an einem Nachmittag gleich sieben Bäume gefällt. Sehr zum Unmut vieler Lautrer Bürgerinnen und Bürger, Stadträten und Klima-Aktivisten. Sie schimpften und fühlten sich vor vollendeten Tatsachen gestellt. "Es gab da ein Kommunikationsproblem", räumte nun auch Lauterns Baudezernent Peter Kiefer (FWG) ein. Ansonsten habe die Stadt immer kommuniziert, welche Schritte im Zuge der "Neuen Stadtmitte" als nächstes an der Reihe sind.

Für einen großen Schock hatte der Kahlschlag an der Tourist-Info in Kaiserslautern gesorgt. Doch jetzt ist klar: Die Bäume werden mehr als nur ersetzt. SWR

Stadtplatane soll auf jeden Fall erhalten bleiben

Viel zu berichten gab es für Peter Kiefer nun auch zum nächsten Bauschritt. Denn die Arbeiten zur Stadtmitte 2.0 beginnen im Frühling, nachdem im vergangenen Jahr der Schillerplatz fertig umgestaltet wurde. Zufrieden mit den Arbeiten sind aber nicht alle. Vor allem Anwohner und Gastronomen kritisieren, wie der Schillerplatz umgestaltet wurde.

Bereits 2021 wurde der Schillerplatz neugestaltet. Auch hier mussten für die Bauarbeiten zwölf Bäume weichen. Dafür wurden aber 15 klimaresistente Ahornbäume gepflanzt. SWR

Eines ist Kiefer dabei sehr wichtig: "Natürlich wollen wir für mehr grün in der Stadt sorgen." Und tatsächlich zeigen die Pläne der Stadt, dass im Bereich Fackelbrunnen, Tourist-Info und Fruchthalle einiges passieren soll - viel grün ist auch dabei. Zumindest auf dem Papier.

Sorgen vieler Menschen in Kaiserslautern, dass die große, 200 Jahre alte Stadtplatane am Fackelbrunnen den Bauarbeiten zum Opfer fallen könnte, entgegnet Kiefer entscheidend: Die Stadtplatane werde erhalten bleiben und spiele in den Planungen eine große Rolle. Es ist sogar eine Wurzelbrücke zwischen Baum und Fackelbrunnen geplant, um das Wurzelwerk zu schützen.

Soll auf jeden Fall erhalten bleiben: Die mehr als 200 Jahre alte Stadtplatane in Kaiserslautern. SWR

Klimaresistente Bäume sollen gepflanzt werden

Trotzdem mussten schon elf Bäume in der Innenstadt gefällt werden. Sehr zur Aufregung vieler Bürgerinnen und Bürger. Aber, so Kiefer, es sollen 24 neue gepflanzt werden. Und das hat auch einen Grund: Diese sollen besser mit dem Klima und der Erderwärmung zurecht kommen als die alten. Außerdem sollen sie für viele schattige Plätze im Bereich der "Neuen Stadtmitte" sorgen - gepaart mit vielen Sitzmöglichkeiten und Grünflächen. Das Ganze soll auch barrierefrei werden. "Dort können die Menschen verweilen, wenn sie auf den Bus warten", sagt Kiefer und spielt dabei auf den neuen Busbahnhof an, der rund um den Fackelbrunnen gebaut werden soll.

Vier größere Bushaltestellen sind dort geplant, bis zu 500 Ein- und Umstiege soll es dort unter der Woche geben. Der Busverkehr werde damit zentralisiert. Das sei auch wichtig, weil der Bereich zwischen Fruchthalle und Schillerplatz generell vierspurig und verkehrsberuhigt werden soll. Ähnlich wie im Bereich zwischen Mall und Fußgängerzone. Künftig werden zwischen Fruchthalle und Schillerplatz nur noch Busse oder Taxis entlangfahren - oder eben Gäste des dort ansässigen Hotels.

Weniger Autos, mehr Radfahrer in der "Neuen Stadtmitte"

Betrachtet man sich die Pläne der Stadt genauer, wird klar: Der Autoverkehr soll aus der Innenstadt draußen bleiben. Die Verkehrsführung wird drastisch geändert. Schon während der etwa einjährigen Bauzeit werden Autofahrer großräumig umgeleitet. Vom Willy-Brandt-Parkplatz am Rathaus müssen sich Autofahrer schon zu Baubeginn verabschieden. Denn dieser wird als Ablagefläche genutzt. Auch danach wird der beliebte und immer gut gefüllte Parkplatz nicht zurückkehren. Was genau dort hingebaut werden soll, steht aber noch nicht fest.

"Deswegen stärken wir ja auch den Busverkehr", so Peter Kiefer. Fest steht aber auch, dass auch der Radverkehr in die Planungen der Stadt eine große Rolle spielt. Es soll nämlich auch deutlich mehr Stellplätze für sie geben. Außerdem bekommen sie mehr und breitere Radwege. Zum Beispiel in der Burgstraße entlang der Fruchthalle.

Hier in der Burgstraße an der Fruchthalle in Kaiserslautern sollen künftig fast ausschließlich Busse und Radfahrer fahren dürfen. Eine Fahrspur wird weggenommen, dafür kommt aber ein breiter Radweg dazu. SWR

Klimafreundliche Innenstadt mit Hochwasserschutz

Insgesamt betrachtet wird die Innenstadt von Kaiserslautern mit den Bauarbeiten zur "Neuen Stadtmitte" klimafreundlicher - zumindest deuten darauf die Pläne hin. Ein wichtiges Anliegen der Stadtplaner war in diesem Zusammenhang auch das Thema Hochwasserschutz. Die Bilder von überschwemmten Straßen und wegschwimmenden Autos in der Stadtmitte sind bei vielen noch sehr präsent.

Damit genau das bei Starkregen nicht mehr passiert, werden in der Innenstadt auch doppelt so viele Abläufe gebaut, um dem vielen Regenwasser Herr zu werden. Zurzeit sind es etwa 60, bald sollen es 120 sein. Vor allem an den Kreuzungen Schneiderstraße und Burgstraße werde mit vielen Abläufen gearbeitet, so die Stadt. Denn genau an diesen Stellen sammelt sich bei Starkregen besonders viel Wasser.

Bund und Land übernehmen Löwenanteil der Kosten

Sieben Millionen Euro kosten alle nun geplanten Arbeiten zur "Neuen Stadtmitte". Bund und Land bezuschussen das Ganze mit 90 Prozent. Im Mai sollen die Bauarbeiten beginnen und etwa ein Jahr dauern. Damit sind nach Angaben der Stadt aber noch nicht alle Arbeiten zur "Neuen Stadtmitte" fertig. In den kommenden Jahren sollen neben dem Willy-Brandt-Platz auch noch die Burgstraße und das Areal zwischen Casimirschloss und Kaiserpfalz erneuert werden.