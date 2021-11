So werden Rehkitze vor dem Mähdrescher-Tod gerettet

per Mail teilen

Immer wieder werden Rehkitze von Mähdreschern getötet. Ein Landwirt aus der Südwestpfalz musste sich deshalb vor Gericht verantworten. Dabei können Rehkitze gerettet werden.

Ein Landwirt mäht in der Morgendämmerung ein Feld. Ohne, dass er es direkt merkt, überfährt er mit seinem Mähdrescher ein Rehkitz, das kaum sichtbar im hohen Gras liegt. Das kommt leider noch sehr oft vor, sagt Andreas Köhr. Er ist Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz. Vor allem in der Zeit, in der Rehkitze geboren werden, zwischen Ende April und Ende Juni, kommen viele Tiere bei Mäharbeiten um oder werden dabei verstümmelt – und sterben danach.

"Die Landwirten, denen das passiert, sind deshalb sehr niedergeschlagen“, so Köhr. Er kenne keinen Landwirt, der Rehekitze absichtlich verletze oder töte. Damit das aber möglichst wenig passiert, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel spezielle Geräte für Traktoren, die Signaltöne abgeben. Dadurch werden Rehkitze aufgeschreckt und rennen in Sicherheit. "Eine andere Möglichkeit ist die Mähtechnik“, sagt Köhr. Dabei beginnt der Landwirt in der Mitte des Feldes und mäht dann von innen nach außen. "Andersrum würden die Rehkitze sonst in den Mähdrescher hineinlaufen.“

Drohnen mit Wärmebildkameras "fahnden“ nach Rehkitzen

Außerdem könnten die Felder einfach abgelaufen werden, um Rehkitze im hohen Gras zu finden. Wenn die Felder aber zu groß sind, macht dieses Verfahren aus Sicht von Andreas Köhr wenig Sinn. "Das würde einfach zu lange dauern“, so der Verbandssprecher. Denn die Landwirte müssen an einem Tag oftmals mehrere Felder abmähen. Alle genannten Verfahren, um Rehkitze vor dem Mähdrescher-Tod zu bewahren, haben sich in der Vergangenheit mehr oder weniger bewährt. Doch es gibt noch eine weitere, moderne Möglichkeit aus der Hightech-Kiste. "81 Kitze haben wir gefunden und gerettet."

Drohnen mit Wärmebild-Kameras fliegen über die Felder und machen die warmen Körper der Rehkitze im hohen, feuchtkalten Gras sichtbar. Doch auch wenn dieses Verfahren sehr erfolgsversprechend ist, ist es ist auch sehr kostspielig. Eine gute Drohne mit Wärmebildkamera kostet mehrere tausend Euro. Zu teuer für viele Landwirte. Es gab zwar eine Förderung des Bundes, bei der 60 Prozent der Kosten übernommen wurden. Allerdings ist dieser Fördertopf seit September wieder geschlossen. Knapp 200 Drohnen wurden laut der scheidenden Bundeslandwirtschaftsminsterin Klöckner (CDU) über das Förderprogramm mitfinanziert. Auf ganz Deutschland gerechnet, gibt es also noch Potenzial nach oben.

Aufmerksamkeit erregen ist größte Herausforderung

Ein weiteres Problem laut Verbandssprecher Andreas Köhr: "Es hat sich noch nicht überall herumgesprochen.“ Genau das will aber Daniel Fischer vom Lions Club in Winnweiler ändern. Seit zwei Jahren bietet er Landwirten an, vor dem Mähen mit seiner Drohne nach Rehkitzen zu "fahnden“ – und zwar ehrenamtlich. Auch er sagt: "Die größte Herausforderung ist, darauf aufmerksam zu machen.“ Und deshalb hat Daniel Fischer jetzt eine Internetseite gestartet, um genau das zu tun.

Er hofft, dass sich bald noch mehr Menschen im Donnersbergkreis finden, die eine Drohne mit Wärmebildkamera besitzen und die neu geschaffene Plattform gemeinsam nutzen. Immerhin gebe es schon zwei Jäger im Kreis, die sich solche Drohnen angeschafft haben und ihre ehrenamtlichen Dienste Landwirten ebenfalls zur Verfügung stellen wollen.

Schon viele Rehkitze dank Drohne gerettet

Das erleichtert Daniel Fischer. Er geht davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren steigen wird. Im vergangenen Jahr wollten nur fünf Landwirte im Donnersbergkreis seine Unterstützung, in diesem Jahr seien es schon etwa 20 gewesen. 93 Flächen mit zusammen knapp 280 Hektar konnten somit abgeflogen werden – und das beste: "81 Kitze haben wir gefunden und gerettet“, sagt er stolz. "Jeder Landwirt, dem wir bisher geholfen haben, war überrascht, wie gut das funktioniert.“