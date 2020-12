In der ehemaligen Waffenkammer der Bundeswehr-Kaserne in Kusel soll künftig der Corona-Impfstoff gelagert werden. Der Kreis hat die Pläne für sein Impfzentrum vorgestellt.

Noch ist die Halle komplett leer. SWR

Wie in jedem Kreis oder in jeder kreisfreien Stadt in Rheinland-Pfalz entsteht auch in Kusel ein Corona Impfzentrum. Der Kreis Kusel hat dafür eine leerstehende Halle auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne vorgesehen. Früher wurden hier Auto gewartet, ab dem 15. Dezember sollen in dem Gebäude die Corona-Impfungen durchgeführt werden.

Viel Arbeit vor Eröffnung des Corona-Testzentrums in Kusel

Dafür ist noch einiges zu tun: Derzeit ist eine Putzkolonne dabei, alles auf Hochglanz zu bringen. Dann werden einige Teile der Halle angestrichen. Um das Gebäude, das etwa so groß ist wie ein Fußballfeld, zu teilen, werden Kabinen aus Fertig-Bauteilen in die Halle gebaut. Der Kreis plant zwei Impfstraßen, in denen jeweils bis zu 200 Menschen am Tag gegen Corona geimpft werden können.

Zuerst 3.700 Corona-Impfdosen für den Kreis Kusel

Der Kreis geht davon aus, dass er zunächst etwa 3.700 Impfdosen bekommt. Sie sollen in der ehemaligen Waffenkammer des Gebäudes gelagert werden. Die ebenfalls auf dem Kasernengelände liegende Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende ist von der Halle mehrere hundert Meter entfernt. Die Halle verfügt über eigene Eingänge, so dass der Betrieb der Aufnahmeeinrichtung nicht gestört wird.

Probebetrieb für Impfzentrum soll am 13. Dezember starten

Der Kreis Kusel will ab dem 13. Dezember den Probebetrieb aufnehmen, so dass am 15. Dezember mit den Impfungen begonnen werden kann.