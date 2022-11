In Rheinland-Pfalz ist die Isolationspflicht für Corona-Infizierte weggefallen. Nicht alle Firmen in der Westpfalz freuen sich darüber. Viele halten an alten Regeln fest.

SWK hat große Bedenken

Die Stadtwerke (SWK) in Kaiserslautern stehen den Entscheidungen des Landes nach eigenen Angaben kritisch gegenüber. "Für uns ist es fraglich, wie ein infizierter Mitarbeitender am Arbeitsplatz seiner Arbeit nachkommen kann, ohne Kolleginnen und Kollegen oder sogar Dritte zu gefährden", berichtet eine Sprecherin. Als systemrelevantes Unternehmen will die SWK daher auch weiterhin an internen Corona-Regeln festhalten.

Größere Ausfälle konnte die SWK verhindern

Viel Geld haben die Kaiserslauterer Stadtwerke nach eigenen Angaben in geeignete Corona-Schutzmaßnahmen gesteckt. Zum Beispiel in Testmöglichkeiten, Masken, technische Ausstattung und spezielle Reinigungen. Außerdem gebe es bei der SWK einen Corona-Stufenplan. Größere Ausfälle konnten deshalb verhindert werden.

Seit Samstag ist die Isolationspflicht für Corona-Erkrankte weggefallen. Die Stadtwerke in Kaiserslautern haben deshalb Bedenken. SWR

Polizei bleibt einsatzfähig

Das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern kann auch trotz der neuen Isolationsregelung weiterhin Verbrecher schnappen: "Bis eine neue Anordnung vom Innenministerium kommt, bleibt es dabei, dass positiv-Getestete fünf Tage von der Behörde fernbleiben", so eine Sprecherin. Die Polizeibeamten müssten sich nach dieser Zeit dann freitesten.

Wer krank ist, bleibt daheim

Der Betriebsratsvorsitzende von John Deere in Zweibrücken, Kai Blasius, sieht der Entscheidung gelassen entgegen. Er sieht derzeit keine Gefahr für die Beschäftigten. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien momentan im Homeoffice, bei Meetings gelte das Gebot des gesunden Menschenverstands. Heißt laut Blasius: "Bevor man den ganzen Laden ansteckt, bleibt man zu Hause."

Der Landmaschinenhersteller John Deere gehört zu den größten Arbeitgebern in Zweibrücken. Dort sieht man dem Wegfall der Isolationspflicht gelassen entgegen. SWR

Stadtverwaltungen haben Vertrauen in Entscheidung

Bei den Stadtverwaltungen in Kaiserslautern und Pirmasens herrscht Konsens. Dort geht man davon aus, dass die Entscheidung zur Aufhebung der Isolationspflicht sorgfältig und auf Basis wissenschaftlicher Überlegungen getroffen wurde. Unter anderem wegen der hohen Anzahl an geimpften Angestellten und der Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten, erwarten die Behörden nach eigenen Angaben keinen signifikanten Anstieg der Corona-Zahlen.

Quarantäne hat Verwaltungen vor Herausforderungen gestellt

Vor allem in Bereichen, in denen Angestellte nicht von daheim aus arbeiten konnten, führte die Isolationspflicht teilweise zu Problemen - zum Beispiel bei publikumsintensiven Bereichen im Kaiserslauterer Rathaus. "In den übrigen Bereichen haben wir seit Beginn der Pandemie das Homeoffice stark forciert", teilt ein Sprecher der Stadt mit. Die personellen Ausfälle bei der Stadtverwaltung Pirmasens seien in den vergangenen beiden Jahren erheblich gewesen, so Pressesprecher Zwick: "Dies hat auch zu temporären Schließungen von Kitas und sehr vereinzelt auch in bestimmten Abteilungen geführt."

Mediziner skeptisch

Für den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ist der Wegfall der Isolationspflicht der richtige Schritt: Es sei wichtig, zu lernen, Corona als normale Krankheit zu betrachten, so Hoch. Einige Ärzte sehen das anders, beispielsweise der Virologe Martin Stürmer. Er verweist auf die bevorstehende Winterwelle. Andere Erkältungserkrankungen seien schon auf dem Vormarsch - in dieser Situation eine zusätzliche Baustelle aufzumachen, sei nicht unbedingt eine kluge Entscheidung. Kritik gibt es auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der Deutschen Stiftung Patientenschutz.