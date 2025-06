An Pfingsten 2024 stiegen in Zweibrücken und der Südwestpfalz die Flußpegel schlagartig. In kürzester Zeit waren Häuser und Straßen überflutet. Wie geht es den Menschen heute?

Alleine in Zweibrücken waren 840 Einsatzkräfte im Dauereinsatz, um zu helfen. Unterstützung von der Feuerwehr gab es unter anderem aus Pirmasens oder Mainz. Neben den Menschen in der Region waren viele Tiere in Gefahr. Mehr als 100 Tiere wurden allein von der Tierrettung Contwig gerettet. Existenzen in Zweibrücken und Südwestpfalz durch Hochwasser bedroht Denn es kam plötzlich und schnell: das Hochwasser zu Pfingsten 2024. Vor einem Jahr waren zahllose Kellerräume in Zweibrücken und der Südwestpfalz überflutet und Straßen überschwemmt, dazu tonnenweise Müll. Das Hochwasser hat im Landkreis Südwestpfalz und in Zweibrücken enorme Schäden angerichtet. Viele Menschen standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Hochwasser, Hilfe, Hoffnung: Der SWR-Film und die Lehren aus Zweibrücken Ein Jahr nach dem Pfingsthochwasser war unsere Reporterin Jessica Cichy unterwegs und hat mit den Menschen gesprochen, die damals vom Hochwasser betroffen waren. In ihrer Reportage kommen Betroffene, aber auch Stadt und Bürgermeister zu Wort.