Edeka ist aus dem Pfalz Center Kaiserslautern verschwunden. Die Mitarbeiter müssen sich nach dem plötzlichen Aus nun Alternativen suchen. Schwierige Gespräche stehen an.

Nach dem spontanen Aus der Edeka-Filiale im Pfalz Center in Kaiserslautern stehen nun Verhandlungen zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen an. Auch die Gewerkschaft ver.di ist dabei.

Edeka im Pfalz Center: Mitarbeiter haben viele Fragen über Zukunft

Die Beschäftigten der Edeka-Filiale in Kaiserslautern sind inzwischen freigestellt. Doch sie haben viele Fragen: Wie steht es um eine Abfindung? Was passiert mit nicht genommenen Urlaubstagen? Über diese und viele andere Fragen hat die Gewerkschaft ver.di jetzt mit den Mitarbeitern gesprochen. Das war auch wichtig, denn schon allein die Art und Weise, wie sie von dem Aus ihres Arbeitgebers erfahren hatten, stieß auf große Kritik.

ver.di: Sorgen vor Gesprächen mit Edeka

Wie Stefan Prinz von ver.di mitteilt, ging es bei den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quasi darum, den Menschen ihre Sorgen zu nehmen, bevor in Kürze mit der Arbeitgeberseite verhandelt wird. "Die Beschäftigten warten zuhause darauf, was man ihnen anbietet und wie das Kündigungsverfahren aussieht."

Mitarbeiter in Kaiserslautern erfuhren vom Aus an Ostern

Am vergangenen Wochenende wurde die Edeka-Filiale im Pfalz Center in der Nähe des Kaiserslauterer Hauptfriedhofs geschlossen. Erfahren hatten das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein paar Tage zuvor – zuerst durch Werbung im Internet. Was jetzt mit der freien Fläche im Pfalz Center in Kaiserslautern passiert, ist noch nicht klar. Edeka hat seine Filiale nach eigenen Angaben geschlossen, weil Verhandlungen über Umbau- und Sanierungsarbeiten mit dem Vermieter gescheitert waren.