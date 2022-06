Eine Wüste aus Steinen - so sieht es in immer mehr Vorgärten im Westen der Pfalz aus. Doch Städte wie Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens wollen das verhindern.

Grau statt Grün - das haben sich viele Hauseigentümer und -eigentümerinnen in den vergangenen Jahren so gedacht. In ihren Vorgärten liegt Stein an Stein. Doch dem wollen nun auch immer mehr Kommunen im Westen der Pfalz entgegenwirken. In Kaiserslautern sind Schottergärten bei allen privaten und öffentlichen Bauvorhaben seit dem 20. Mai verboten. Das hatte der Stadtrat beschlossen. Auch begrünte Dächer oder Fassaden müssen eine naturnahe Bepflanzung haben.

Landkreis Kaiserslautern hat kein Schottergarten-Verbot

Im Landkreis Kaiserslautern ist nach Angaben einer Sprecherin lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl mit einem entsprechenden Verbots-Entwurf an die Kreisverwaltung herangetreten. Die Verwaltung setzt nach eigenen Angaben in allen Gemeinden des Landkreises statt auf ein Verbot auf Beratung, um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Das will sie zum Beispiel mithilfe eines Flyers tun, in dem naturnahe, pflegeleichte Gärten vorgestellt werden.

"Wir wollen die Bevölkerung eher durch Beratung für einen naturnahen und pflegeleichten Garten sensibilisieren."

Mit diesen Tipps wird aus ihrem Garten eine Naturoase Wer schon ein paar Ratschläge beherzigt, kann sich einen bunten Garten schaffen, der für Tiere und Insekten ein wertvoller Lebensraum ist. Die gute Nachricht: Die Gartenarbeit beschränkt sich dabei auf ein Minimum. Dauer- statt Wechselbepflanzung Wählen Sie heimische Pflanzen wie Stauden und Gehölze aus. Pflanzen Sie dicht Gerne können Sie dabei auch eine mineralische oder organische Mulchdecke legen. Damit vermeiden Sie unerwünschtes Beikraut. Heimische, robuste Pflanzen Wählen Sie Pflanzen, die robust sind und in der Westpfalz heimisch sind, oder eine Chance haben, hier gut zu überleben: Kornelkirsche, Salweide, Felsenbirne, Schlehe, Weißdorn, Sommerflieder, Faulbaum, Holunder oder auch ungefüllte Rosen. Blüte übers ganze Jahr Wählen Sie Pflanzen, die zu verschiedenen Zeiten im Jahr blühen. Damit schaffen Sie über lange Zeit ein Nahrungsangebot für Tiere und Insekten. Einmal im Jahr gibt es doch ein bisschen Arbeit Schneiden Sie das Beet möglichst erst im Frühjahr zurück. Insekten finden in den Samenständen im Winter Unterschlupf. Auch Vögel bedienen sich in der kalten Jahreszeit daran. Mut zur Wiese Ein englischer Rasen ist zwar Grün aber damit noch lange kein Lebensraum für Tiere und Insekten. Außerdem fordert er viel Arbeit. Mit einer blüten- und krautreichen Wiese ersparen Sie sich häufiges Rasenmähen und schaffen sich ein buntes Drumherum.



Pirmasens gestattet "Steinwüsten" nur in Ausnahmen

Genau wie die Stadt Kaiserslautern will auch Pirmasens "Steinwüsten" künftig vermeiden. Deshalb wurden die Bebauungspläne bereits im vergangenen Jahr um eine entsprechende Passage ergänzt: "Flächige Bodenabdeckungen aus mineralischem Material (Kies, Schotter, Lava oder dergleichen) sind grundsätzlich nicht zulässig." In Ausnahmefällen, wenn mindestens 75 Prozent der Fläche mit insektenfreundlichen Pflanzen begrünt ist, lässt die Stadt Pirmasens zu, dass der Rest der Fläche mit Schotter gestaltet wird. Die Nutzung von wasserundurchlässiger Folie ist nicht erlaubt.

Pirmasens setzt bei Gartengestaltung auf Information

Mit der Baugenehmigung flattert auch eine Broschüre ins Haus, die über Nachteile von Schottergärten informiert und Tipps gibt, wie Blühgärten angelegt werden. Ein positives Beispiel für naturnahe Bepflanzung im öffentlichen Raum sei das Garten- und Friedhofsamt. Bei Bedarf steht es Bürgerinnen und Bürgern beratend zur Seite, wenn sie eine Blühfläche anlegen wollen.

Zweibrücken schreibt Bauherren vor, wie ihre Vorgärten zu begrünen sind

Die Stadt Zweibrücken hat 2021 einen Grundsatzbeschluss gefasst, der vorschreibt, Haus- und Vorgärten landschaftsgärtnerisch zu begrünen. Schottergärten sind demnach auch in Zweibrücken für künftige Bauvorhaben nicht mehr zulässig. Das gilt laut Stadt auch für das geplante Baugebiet Kirchberg in Ixheim.

Unter dem Pflaster liegt das Grün. In Zweibrücken kommt es allmählich wieder zum Vorschein. SWR

Schottergärten heizen das Klima in den Städten auf

Schotterbeete sind in vielerlei Hinsicht schlecht. Hier wächst keine Pflanze, die Kohlenstoff speichern oder Nahrung für Insekten sein könnte. Außerdem gehen wertvolle Vorteile von Grünflächen verloren. Diese haben tatsächlich einen kühlenden Effekt auf dicht besiedelte Gebiete. Sie halten Wasser zurück und tragen so zur Grundwasserneubildung bei. Das sorgt auch für eine bessere Luftqualität.