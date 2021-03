Aus dem Nichts hat sich der Pirmasenser Jakel Bossert alles selbst aufgebaut: Seine Firma für Veranstaltungsmanagement, die unter anderem Zirkusauftritte organsiert. Dann hat er mitten in der Corona-Zeit seine Ponywelt in Niedersimten eröffnet - mit 47 Tieren. Hätten ihn nicht die Menschen in der Region Pirmasens unterstützt, hätte er Insolvenz anmelden müssen und seine Tiere wären jetzt womöglich auf dem Weg zum Schlachter. Denn “wer will schon dressierte Kühe?”, fragt Jakel.