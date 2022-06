Projekt zur Digitalisierung gestartet

Die Stabsstelle „Land L(i)eben – digital.gemeinsam.vor Ort“ der Kreisverwaltung Kusel hat mit ihrer Arbeit in Büros in der Tuchfabrik Kusel begonnen. Ein Team aus fünf jungen Menschen will den Landkreis hier digital voranbringen. Demnach sollen die 98 Kommunen mit digitaler Unterstützung moderner werden und den Menschen und Unternehmen so bessere Zukunftschancen bieten. Die fünf jungen IT-Experten im Team wollen die Menschen dazu gezielt ansprechen und ihnen helfen, ihr Leben mit Hilfe digitaler Technik einfacher zu gestalten.