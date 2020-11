Arbeitsalltag auf der Corona-Station am Westpfalz-Klinikum

"Schicksale der einzelnen Menschen sind sehr belastend" Arbeitsalltag auf der Corona-Station am Westpfalz-Klinikum

Es wurde geklatscht, es wurde gelobt, es wurden Prämien versprochen. Über kaum einen Beruf wurde so viel geredet, wie über die Krankenpflege. Mundschutzmangel, das Desinfektionsmittel wurde knapp. Aber wie sieht der Alltag auf einer Corona-Station aus? SWR-Reporter Luca Schulz hat sich die Arbeit am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern angeschaut und mit Mitarbeitern und Ärzten gesprochen.



"Die Schicksale der einzelnen Menschen waren sehr belastend. Die kamen mit einem einfachen Husten zum Hausarzt. Dann sind sie tot nach Hause gekommen." Frank Rössner, Leiter der Corona-Station am Westpfalz-Klinikum