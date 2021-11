Linden für den Klimaschutz

Das Haus der Nachhaltigkeit verschenkt Linden an verschiedene Pfälzer Gemeinden. Damit möchten die Förster die Menschen nach eigenen Angaben zu mehr Klimaschutz bewegen.

In einem sich ständig erwärmenden Klima gelten Linden als sogenannte Zukunftsbäume, heißt es vom Haus der Nachhaltigkeit. Zugleich seien sie in Mitteleuropa seit jeher oft Versammlungsorte und Dorfmittelpunkte, sowie Zeichen der Erinnerung. In dieser Tradition sieht das Johanniskreuzer Haus der Nachhaltigkeit die Klima-Linden-Aktion. Die Bäume werden seit 2016 an Gemeinden in der Pfalz verschenkt und an häufig besuchten Plätzen in den Ortschaften angepflanzt. Die Linden sind bis zu fünf Meter hoch.

Linden für drei Gemeinden in der Westpfalz

Mit den Silberlinden soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden. Haus der Nachhaltigkeit

Geiselberg, Albersweiler und Merzalben sollen im November ihre Lindenbäume bekommen, so das Haus der Nachhaltigkeit. Kleinsteinhausen in der Südwestpfalz hat bereits Anfang des Monats eine Silberlinde nebst einer erklärenden Tafel bekommen. Finanziert werden die Bäume aus Spendengeldern, die das Haus der Nachhaltigkeit bei verschiedenen Veranstaltungen eingeworben hat.

Menschen sollen zum Klimaschutz motiviert werden

Mit der Aktion will das Haus der Nachhaltigkeit die Menschen motivieren, sich für den Schutz des Klimas und des Waldes einzusetzen. Und gleichzeitig erinnern, dass es Sache Aller ist, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und zu schützen.