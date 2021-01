In der Westpfalz sind am Sonntag und Montag sieben Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das melden die Gesundheitsämter. Einen Todesfall gab es im Kreis Kaiserslautern und je zwei Fälle in der Stadt Kaiserslautern, dem Donnersbergkreis und dem Kreis Südwestpfalz. Wie der Kreis Südwestpfalz mitteilt, handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau, die in Seniorenheimen in Pirmasens und Rodalben gewohnt haben. Die anderen Behörden haben keine weiteren Angaben zu den Verstorbenen gemacht.