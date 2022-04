Polizei informiert in Kirchheimbolanden über sicheres Motorradfahren

Der Frühling ist da und viele Fahrer haben ihr Motorrad wieder aus der Garage geholt. Wenn es aber ein halbes Jahr nicht gefahren wurde, kann das ein Sicherheitsrisiko sein. Daher veranstaltet die Polizei in Kirchheimbolanden einen Motorrad-Sicherheitstag.

Die Polizeibeamten wollen in erster Linie mit den Motorradfahrern ins Gespräch kommen, heisst es von der Polizei. Dazu wurden zwei Kontrollstellen eingerichtet: eine auf dem Mitfahrerparkplatz der Autobahn 63 in Kirchheimbolanden und eine zweite an einer bei Motorradfahrern beliebten Landstraße. Nach Angaben eines Sprechers will die Polizei hier die Motorräder auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüfen.

Fahrer müssen sich erst wieder an Geschwindigkeit gewöhnen

Neben der technischen Überprüfung wollen die Beamten mit den Motorradfahrern auch über Probleme – gerade zu Beginn der Motorradsaison – sprechen. Beispielsweise müssten sich die Fahrer erstmal wieder an das Gewicht der Maschine und auch die Geschwindigkeit gewöhnen, so die Polizei. Solche Informationstage seien wichtig, das hätten bereits die ersten warmen Tage dieses Frühjahrs gezeigt. Da haben sich nämlich nach Angaben der Polizei mehrere schwere Motorradunfälle ereignet, zwei Fahrer sind dabei gestorben.