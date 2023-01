Kind in Kaiserslautern sexuell belästigt - Polizei schnappt Tatverdächtigen

Im April vergangenen Jahres wurde ein Mädchen auf einem Spielplatz in Kaiserslautern sexuell bedrängt. Lange wurde nach dem Täter gesucht, jetzt klickten in Saarbrücken die Handschellen.

Die Polizei konnte den 30-jährigen Tatverdächtigen am Montag in seinem Wohnhaus bei Saarbrücken festnehmen. Er sei nach bisherigen Erkenntnissen im Saarland bereits einschlägig aufgefallen. Die Ermittlungen der saarländischen Polizei hierzu dauerten an. Bislang hat der Mann nach Angaben der Polizei von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Wegen Wiederholungsgefahr ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an.

Mädchen in Kaiserslautern sexuell bedrängt

Dem Mann wird vorgeworfen, im April 2022 ein fünfjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in der Kaiserslauterer Marienburger Straße sexuell bedrängt und dabei auch Gewalt angewendet zu haben. Außerdem soll er an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Nach der Tat sei er in Richtung Fischerrückschule weggegangen.

Gemeinsamer Fahndungserfolg von Polizei im Saarland und Kaiserslautern

Die Polizei hatte lange und intensiv nach dem Tatverdächtigen gefahndet, unter anderem mit Flugblättern. Letztlich führten Auswertungen der Tatortspuren und gemeinsame Ermittlungen der Polizei des Saarlandes und des Polizeipräsidiums Westpfalz die Beamten jetzt auf die Spur des Mannes im Saarland.