Unbekannter greift nacktem Kind beim Baden in Katzweiler an Penis

Ein Unbekannter hat einem 3-Jährigen in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern an den Penis gefasst. Die Polizei Kaiserslautern ermittelt jetzt wegen sexuellen Missbrauchs.

Das Kind hatte laut Polizei am Sonntag gegen 13 Uhr an einem Kneipp-Becken in Katzweiler gebadet. Der Junge war dort zusammen mit seiner Mutter. Als der nackte Junge am Beckenrand saß, soll ein unbekannter Mann dem Jungen an den nackten Penis gefasst haben.

Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise zu sexuellem Missbrauch

Die Mutter habe den Mann auf das Verhalten angesprochen. Er habe sich aber uneinsichtig gezeigt und ging dann weg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und fragt, wem der Mann aufgefallen ist oder wer ihn kennt.

Verdächtiger greift nacktem Kind in Katzweiler in den Schritt

Der Verdächtige soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und hat eine normale Statur. Er trug eine schwarze kurze Sporthose, ein einfarbiges blaues T-Shirt und habe kurze Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/3692620 entgegen.