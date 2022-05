Mann wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung muss sich heute ein Mann am Amtsgericht Pirmasens verantworten. Er soll im November mit einer Frau in deren Wohnung über den Tod ihres kürzlich verstorbenen Lebensgefährten gesprochen haben. Diese Situation wollte er laut Anklage ausnutzen, um Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben. Um sein Vorhaben zu verdeutlichen, berührte er die Frau an den Brüsten. Daraufhin habe sie ihn aus der Wohnung werfen wollen. Der Mann verletzte die Geschädigte dabei am Oberarm. Als sie die Polizei rief, flüchtete der Angeklagte.