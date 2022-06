Serie von Katalysator-Diebstählen

In Kaiserslautern hatten es Diebe seit Wochenbeginn mehrfach auf die Katalysatoren von Autos abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, bauten noch Unbekannte in der Nacht auf Montag an zwei Fahrzeugen im Stadtgebiet die Katalysatoren aus. Bei einem weiteren Versuch wurden die Täter dagegen gestört und flüchteten. In der Nacht auf Dienstag beobachte dann ein Zeuge, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen an einem Auto in der Josefstraße zu schaffen machten. Als er beide ansprach, flüchteten sie nach Angaben der Polizei, ließen aber einen Wagenheber zurück. An diesem konnten die Beamten Spuren sichern.