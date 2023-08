Seniorin wartet in Kaiserslautern mit Polizei auf Betrüger

per Mail teilen

Betrüger haben in Kaiserslautern versucht, eine Seniorin reinzulegen. Das ging aber ordentlich nach hinten los. Die beiden sitzen jetzt erstmal im Knast.

Die Dame hatte einen Anruf bekommen, bei dem sich ein Mann als Polizist aus Wiesbaden ausgab. Er wollte der Seniorin weismachen, dass Unbekannte mehrere Bankkonten leergeräumt hätten. Ihr Konto könnte das nächste sein. Deshalb sollte sie 25.000 Euro abheben. Jemand von der Polizei würde das Geld dann zur Sicherheit abholen.

Polizei ertappt Betrüger in Kaiserslautern auf frischer Tat

Der Dame kam das merkwürdig vor und sie erkundigte sich bei der "richtigen" Polizei. Die hatte einen Plan: Als der Geldbote vor der Tür stand, warteten auch Polizisten auf ihn. Er versuchte noch, zu flüchten, wurde aber dann doch festgenommen. Genauso wie sein mutmaßlicher Komplize, der in der Nähe in einem Auto gewartet hatte. Beide sitzen jetzt in Untersuchungshaft.