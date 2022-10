84-Jährige in Mehlingen bei Kaiserslautern in Wohnung überfallen

In Mehlingen bei Kaiserslautern ist am Freitagnachmittag eine 84-jährige Seniorin überfallen worden - in ihrer Wohnung. Die Kripo in Kaiserslautern fahndet nach den Tätern.

Wer hinter dem Raubüberfall in Mehlingen steckt, ist nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern noch unklar. Die Unbekannten hätten sich gewaltsam Zugang zur Wohnung der Seniorin verschafft. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Bei dem Überfall verletzte sich die 84-Jährige leicht. Außerdem stand sie unter Schock. Hubschrauber bei der Suche im Einsatz Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung eines Feldes bei Mehlingen. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach ihnen - erfolglos. Wer etwas mitbekommen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern melden - und zwar unter 0631 369620.

