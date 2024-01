Bereits am 2. Januar ist eine Seniorin in der Südwestpfalz gestorben, nachdem sie aus ihrem Rollstuhl gestürzt war.

Die 96-jährige Frau ist nach Angaben der Polizei am 1. Januar mit ihrem Rollstuhl auf den Vorplatz des Seniorenheims gefahren, in dem sie lebte. Der Vorplatz mündet offenbar in eine stark abschüssige Zufahrt zur Hauensteiner Straße.

Seniorin in Dahn verliert Kontrolle über ihren Rollstuhl

Die 96-Jährige geriet, so die Polizei, auf diese Zufahrt. Dort fuhr sie ungebremst bergab und kollidierte mit einem in der Zufahrt geparkten Auto. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Seniorin aus ihrem Rollstuhl und erlitt diverse Verletzungen. Nach dem Unfall wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie am Abend des 2. Januar verstarb.