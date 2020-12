per Mail teilen

In der Ortsgemeinderatssitzung von Waldfischbach-Burgalben wird am Abend das Konzept für ein Seniorenwohnprojekt vorgestellt. Eine Unternehmensgruppe aus Pirmasens plant nach eigenen Angaben ein Pflegeheim mit betreutem Wohnen für etwa 100 Senioren. Das Heim soll in der Ortsmitte von Waldfischbach auf mehreren Grundstücken mit mehreren Gebäuden angelegt werden. Ein Unternehmen aus dem Saarland könnte nach dem Bau die Seniorenresidenz betreiben.