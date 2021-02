Kein weiterer Corona-Fall in Seniorenheim in Zweibrücken

In dem Seniorenheim in Zweibrücken, in dem sich vor gut einer Woche eine Bewohnerin mit Corona infiziert hat, hat es keine weiteren Corona-Fälle gegeben. Bei den Verantwortlichen ist die Erleichterung groß - möglicherweise hat die erste Corona-Impfung einen größeren Ausbruch verhindert.

Vor gut einer Woche hatte der positive Coronatest einer Bewohnerin des Seniorenheims am Rosengarten in Zweibrücken für Aufsehen gesorgt, da die Frau bereits die erste Corona-Impfung hatte und sich trotzdem angesteckt hat. Der Mediziner Christoph Gensch, der die Impfungen mitorganisiert hat, sagte, er sei erleichtert, dass keine weiteren Bewohner der Einrichtung infiziert wurden. Die positiv getestete Frau zeige zudem nur sehr milde Symptome. Das könne daran liegen, dass sich nach ihrer ersten Impfung bereits ein Teilschutz aufgebaut habe. Großteil der Bewohner geimpft Das zuständige Gesundheitsamt hat bestätigt, dass es bisher in dem Seniorenheim keine weiteren Corona-Fälle gab. Ob ein Zusammenhang damit besteht, dass der Großteil der Bewohner bereits die erste Corona-Schutzimpfung erhalten hatte, sei wissenschaftlich derzeit aber nicht zu belegen. Seniorenheime in Zweibrücken haben zweite Impfung erhalten In den beiden Seniorenheimen in Zweibrücken haben alle Bewohner und Mitarbeiter die wollten, inzwischen ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Fast alle der knapp 300 Seniorinnen und Senioren hätten sich impfen lassen.

